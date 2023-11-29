المتحدث بإسم الأونروا أكد الحاجة إلى فتح معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى لتجنب كارثة

المتحدث بإسم الأونروا أكد الحاجة إلى فتح معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى لتجنب كارثة

أكد المتحدث بإسم الأونروا كاظم أبو خلف الحاجة إلى فتح معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى لتجنب كارثة.



وقال في حديث للجزيرة إن الوقود لا يقل أهمية عن الدواء، مشيرًا إلى أن النظام المدني على وشك الإنهيار.