بلينكن يعلن أنه سيركز خلال زيارته إسرائيل على تمديد الهدنة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، أنه سيسعى إلى تمديد الهدنة في غزة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل.



وأوضح بلينكن بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل: "سنركز خلال اليومين المقبلين على بذل كل ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".