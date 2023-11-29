مشاهد جديدة توثق حجم الدمار في غزة

مع استمرار الهدنة في قطاع غزة، انتشرت مقاطع جديدة لحجم الدمار الذي خلفه الاحتلال الاسرائيلي.



وقد بلغ عدد الوحدات السكنية التى تعرضت إلى هدم كلي قرابة 50 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى نحو ربع مليون وحدة سكنية تعرضت لهدمٍ جزئي.



وتمثل هذه الأرقام نحو 60 % من إجمالي عدد الوحدات السكنية في غزة، حسب ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.