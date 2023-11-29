البابا يدعو إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس وإطلاق جميع الرهائن

دعا البابا فرنسيس إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، قائلًا إن الحرب دائمًا هزيمة للجميع باستثناء مصنعي الأسلحة.كما دعا إلى إطلاق جميع الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة.