ملامح البرج الجديد لكاتدرائية Notre-Dame De Paris تكشفت...

ملامح البرج الجديد لكاتدرائية Notre-Dame De Paris تكشفت...

تكشفت ملامح البرج الجديد لكاتدرائية نوتردام دو باري Notre-Dame De Paris مع إقتراب جزء رئيسي من عملية إعادة الإعمار من الإكتمال، وذلك بعد مرور أربع سنوات على الحريق الذي طال الكاتدرائية.



وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من المقرر إعادة فتح الكاتدرائية في 8 كانون الأول 2024.