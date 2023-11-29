روسيا تعلن السيطرة على بلدة قرب باخموت في شرق اوكرانيا

سيطرت القوات المسلحة الروسية على بلدة كروموف الصغيرة، قرب باخموت، في منطقة دونيتسك، شرق اوكرانيا، وفق ما أعلنت روسيا.وقالت وزارة الدفاع الاوكرانية في التصريح الصِحافيّ إنّ "قوات مدعومة بالطيران والمدفعية حسّنت مواقعها، على طول خط الجبهة وحررت قرية ارتيموفسكوي"، مستخدمة التسمية الروسية لبلدة كروموف.