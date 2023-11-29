المانيا تحذر من خطر حقيقيّ لهجمات إسلامية بسبب حرب غزة

حذّرت الاستخبارات الداخلية الألمانية من خطر "حقيقيّ" هو "الأكبر، منذ فترة طويلة" لهجمات إسلامية، في البلاد، على خلفية الحرب، بين إسرائيل وحركة "حماس".



وقال رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية توماس هالدينوانغ، في بيان: "نرى دعوات، في أوساط الحركات الجهادية، لشن هجمات ولانضمام تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية إلى النزاع، في الشرق الأوسط."



وأكد أنّ السلطات تعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية لليهود وللمؤسسات اليهودية والمناسبات الكبيرة.