اردوغان: حفر نتانياهو اسمه في التاريخ كجزّار غزة

وصف الرئيس التركيّ رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو بـ"جزّار غزة".



واتهمه بـ"إثارة نزعة معاداة السامية"، في العالم.



وقال الرئيس التركيّ، خلال كلمة ألقاها، أمام كتلته البرلمانية: "حفر نتانياهو، الآن، اسمه، في التاريخ كجزّار غزة".



وأوضح أنّ نتنياهو يعرّض أمن الشعب الإسرائيليّ وأمن اليهود للخطر، من خلال إثارة نزعة معاداة السامية، جراء جرائم القتل التي ارتكبها، في غزة.