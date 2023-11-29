الجيش الإسرائيليّ يقتل طفلين في الضفة الغربية

قُتل طفلان برصاص الجيش الإسرائيليّ، في مدينة جنين، في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.وأوضحت الوزارة أن أحدهمان في الثامنة من العمر، بينما يبلغ الثاني 15 عامًا.وقال الجيش الإسرائيليّ، ردًا على سؤال إنّه "يدقّق"، في التقارير عن مقتل طفلين.