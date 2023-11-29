بوريل يقترح على دول الاتحاد الأوروبي تحسين التعاون مع تركيا

اقترح الإتحاد الأوروبيّ تحسين الحوار والتعاون مع أنقرة، استنادًا إلى أسس جديدة، مع معرفته بالمأزق الذي يخيم على العلاقات، بينه وبين تركيا.



وتوقفت المفاوضات مع تركيا، البلد المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبيّ، منذ 2018.



واقترح مسؤول العلاقات الخارجية، في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل والمفوض الأوروبيّ المكلف شؤون الدول المجاورة للاتحاد أوليفر فارهيلي على الدول الـ27 الأعضاء، استئناف الحوار على مستوى رفيع مع أنقرة.



كما اقترح تحسين التعاون، في ملفات "تهم الطرفين"، مثل الهجرة والطاقة والتجارة أو منح تأشيرات للمواطنين الأتراك.



على صعيد التأشيرات، اقترح فارهيلي أن يمنح الأتراك تأشيرات دخول متعددة لفترات أطول، الامر الذي تطالب به تركيا، منذ فترة طويلة.



كذلك، "تحديث" اتفاق الاتحاد الجمركي بين الاتحاد وتركيا. وبلغ التبادل التجاري بين أنقرة والاتحاد الاوروبي نحو مئتي مليار يورو، وهو معدل "قياسي" بحسب فارهيلي.



لكن المسؤولين شددا على ضرورة أن يتم استئناف الحوار والتعاون "في شكل تدريجي" و"متكافىء"، بحيث يمكن التراجع عن خطوات معينة في أي وقت.