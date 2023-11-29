غوتيريش: كارثة إنسانية هائلة في قطاع غزة

رأى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش أنّ سكان قطاع غزة يعيشون "كارثة إنسانية هائلة"، رغم "بارقة الأمل" التي شكلتها الهدنة، بين إسرائيل وحركة "حماس".وطالب بـوقف "إنسانيّ فعليّ لإطلاق النار."وقال غوتيريش، أمام مجلس الأمن الدوليّ، إنّ سكان غزة يعيشون وسط كارثة إنسانية هائلة، على مرأى من العالم. "علينا ألا نتجاهل هذا الأمر."