اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة تعقد اجتماعًا مع وزير الخارجية الصينيّ

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اجتماعًا رسميًا مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في مقر الأمم المتحدة، في نيويورك.



وبحثوا، في تطورات الأوضاع، في ‫قطاع غزة‬ ومحيطها وما حققته الهدنة الإنسانية.



وناقشوا الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوريّ وأهمية اضطلاع الدول الأعضاء الدائمين، في مجلس الأمن، بمسؤوليتهم تجاه الإلتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدوليّ.



وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدوليّ الإجراءات الفاعلة، لضمان تأمين الممرات الإغاثية، لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، لقطاع غزة.



وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.



كما طالبوا باضطلاع المجتمع الدوليّ على مسؤوليته، عبر رفض أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية وحماية الشعب الفلسطينيّ.