وزير الخارجية السعودي: هدفنا وقف دائم لإطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تعمل على وقف دائم لإطلاق النار في غزة.



وقال في مؤتمر صحافي من الأمم المتحدة في نيويورك "الهدنة في غزة غير كافية وهدفنا الوقف الدائم لإطلاق النار".



واضاف "العنف ليس حلاً، والأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار تتصاعد دولياً".



واشار الى ان "على المجتمع الدولي وقف القتل والحصار وتقديم الإنسانية في غزة"، مؤكدا رفض المملكة لتهجير الفلسطينيين.