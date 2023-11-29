حركة حماس تعلن الإفراج عن امرأتين روسيتين من الرهائن

أعلنت حركة حماس الأربعاء الإفراج عن امرأتين روسيتين من بين الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول المنصرم.



وقالت الحركة في بيان يشير الى أن الإفراج عن الروسيتين يأتي من خارج اتفاق الهدنة مع إسرائيل "استجابة لجهود الرئيس الروسي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل".

