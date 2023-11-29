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الجيش الإسرائيلي يحقق في إعلان حماس مقتل رهينة رضيع وأمه وشقيقه
أخبار دولية
2023-11-29 | 11:33
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الجيش الإسرائيلي يحقق في إعلان حماس مقتل رهينة رضيع وأمه وشقيقه
أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه يحقّق في إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل رضيع (10 أشهر) وشقيقه (4 أعوام) وأمهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان إنه "يتحقّق من صحة المعلومات"، مشيرا إلى أن "حماس تعرّض حياة جميع الرهائن في قطاع غزة ومن بينهم تسعة أطفال للخطر وهي مسؤولة عن أمنهم".
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