اجتماع قطري-مصري-قطريّ-اسرائيلي.. أين ولماذا؟

تحطم طائرة عسكرية أميركية فيها 8 أشخاص قبالة اليابان

تحطم طائرة عسكرية أميركية فيها 8 أشخاص قبالة اليابان

عشر دول من أوروبا الشمالية تعتزم تعزيز وجودها العسكري في البلطيق