غوتيريش: قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية ملحمية

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع مجس الامن،الى أن "قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية ملحمية"، موجها خطابه للعالم قائلا "يجب ألا نغض الطرف"ـ بحسب "روسيا اليوم".



وأكد ان "هناك مفاوضات مكثفة جارية لإطالة أمد الهدنة في غزة، وهي تحظى بترحيب قوي من جانبنا، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية".