حماس مستعدة لمبادلة جميع الجنود الإسرائيليين المحتجزين بجميع الأسرى الفلسطينيين



أكد مسؤول كبير في حماس الأربعاء أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مع استمرار المفاوضات لتمديد الهدنة الموقتة في غزة.



وقال القيادي في الحركة باسم نعيم في مؤتمر صحافي في كيب تاون بجنوب إفريقيا "نحن مستعدون للإفراج عن جميع الجنود مقابل جميع أسرانا".