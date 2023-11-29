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مصدر في حماس لفرانس برس: حماس غير راضية عن المقترحات بشأن تمديد الهدنة مع إسرائيل
أخبار دولية
2023-11-29 | 17:10
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مصدر في حماس لفرانس برس: حماس غير راضية عن المقترحات بشأن تمديد الهدنة مع إسرائيل
اعلن مصدر في حماس مساء الأربعاء إن ما تم اقتراحه لتمديد الهدنة الموقتة التي أوقفت القتال في قطاع غزة "ليس الأفضل" في هذه المرحلة، فيما تتكثف المفاوضات حول تمديد الهدنة قبل ساعات من انتهائها.
وصرح المصدر لوكالة فرانس برس "أي مباحثات حول تبادل الأسرى العسكريين الجنود والضباط ينبغي أن يسبقه وقف العدوان ورفع الحصار الخانق عن غزة"، مشيرا إلى ضرورة مناقشة "مبادلة الأسرى خاصة كبار السن (الأكبر من 18 عاما)".
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