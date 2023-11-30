قطر تعلن عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي، اي يم الخميس، بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميريكية.



وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ( قنا) ، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.