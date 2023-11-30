سفينة حربية أميركية تُسقط طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن

أعلن البنتاغون أنّ سفينة حربية أميركية أسقطت، صباح الأربعاء، أثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر، طائرة مسيّرة إيرانية الصنع أطلقت من منطقة في اليمن يسيطر عليها المتمرّدون الحوثيون الموالون لطهران.



وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم" في بيان على منصّة "إكس" إنّه قرابة الساعة 11,00 بتوقيت صنعاء، وأثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر، أسقطت المدمرة كارني المزوّدة بصواريخ موجّهة "طائرة بدون طيّار إيرانية الصُنع من طراز كاس-04 انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".



وأشارت القيادة إلى أنّه "على الرّغم من أنّ نواياها غير معروفة، إلا أنّ المسيّرة كانت متّجهة نحو السفينة الحربية"، مؤكّدة أنّ القوات الأميركية لم تتكبّد خسائر في العديد أو العتاد.