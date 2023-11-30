بكين: لإرساء هدنة إنسانية مستدامة

طالبت وزارة الخارجية الصينية، بأن يتمّ فورًا إرساء "هدنة إنسانية مستدامة"، بين إسرائيل وحركة "حماس".



وقالت الوزارة، في وثيقة، إنّه "يجب على أطراف النزاع... أن ترسي فورًا، هدنة إنسانية دائمة ومستدامة".



ودعت إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء القتال.