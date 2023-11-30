قتلى في حريق في فندق في كبرى مدن كازاخستان

لقي 13 شخصًا مصرعهم، في حريق اندلع، في فندق في ألماتيّ، العاصمة السابقة لكازاخستان، حسب ما أعلنت السلطات.



وقالت سلطات المدينة الواقعة، في جنوب شرق البلاد، في بيان، إنّه بعد أن أُخمد الحريق، عثرت فرق الإنقاذ، وفق المعلومات الأولية، على جثث 13 شخصًا يجري حاليًأ التعرّف على هوياتهم.