إسرائيل تفرج عن دفعة سادسة من 30 أسيراً فلسطينياً ومن بينهم عهد التميمي

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية فجر الخميس أنّها أطلقت دفعة جديدة من 30 سجيناً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة الموقتة بين إسرائيل وحركة حماس.



وأتى الإطلاق بعيد إفراج حماس عن دفعة إضافية من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة، قوامها 16 رهينة، هم 10 رهائن إسرائيليين أطلقوا بموجب الاتفاق، و4 تايلانديين وامرأتان روسيتان أطلقتهم حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.



وكانت قطر التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين أعلنت أنّ الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلقون ليل الأربعاء هم 16 قاصراً و14 امرأة.



ومن بين المفرج عنهم عهد التميمي، الناشطة البالغة من العمر 22 عاماً والتي أصبحت من أبرز رموز المقاومة الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة.