لائحة جديدة باسماء رهائن إسرائيليين سيفرج عنهم الخميس

أكدت اسرائيل أنها تلقّت لائحة جديدة بأسماء رهائن من نساء وأطفال محتجزين، في قطاع غزة، سيفرج عنهم الخميس، في مقابل معتقلين فلسطينيين، في السجون الإسرائيلية.