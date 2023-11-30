قتلى وجرحى في هجوم في القدس

قُتل 3 أشخاص وأصيب ستة آخرون بينهم 3 إصابتهم خطرة، صباح الخميس، في هجوم بأسلحة نارية عند محطة لتوقف الباصات في غرب مدينة القدس، على ما أظهرت حصيلة جديدة للشرطة الإسرائيلية.



وأوضح قائد شرطة القدس دورون ترجمان لصحافيين في مكان الهجوم أن "مسلحين أتيا في سيارة وكان يحمل أحدهما رشاشا من طراز أم-16 والآخر مسدسا" فتحا النار قرابة الساعة 07,40 (05,40 ت غ).



كما أوضح جهاز الإسعاف الإسرائيلي أن أحد القتيلين "امرأة شابة تبلغ الرابعة والعشرين".