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الفيضانات في الصومال تؤدي إلى نزوح أكثر من مليون شخص
أخبار دولية
2023-11-30 | 04:00
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الفيضانات في الصومال تؤدي إلى نزوح أكثر من مليون شخص
نزح أكثر من مليون شخص، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي تشهدها الصومال، منذ أسابيع، على ما أعلن الرئيس الصوماليّ.
وقال الرئيس الصوماليّ حسن شيخ محمود: "بلادنا تمر في مرحلة حرجة وسكاننا تأثروا بالفيضانات، في كل مكان".
وأشار إلى أنّ الفيضانات أدّت إلى نزوح أكثر من مليون شخص ومقتل 101 شخصًا، في الصومال، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 17 مليون نسمة.
وحذّر شيخ محمود من انتشار أمراض.
وأعلنت السلطات، في مقديشو، حالة طوارئ، في 12 تشرين الثاني، في مواجهة حجم الكارثة.
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