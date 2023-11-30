بلينكن من تل أبيب: التهدئة بين إسرائيل وحماس "تؤتي ثمارها" ويجب أن تستمر

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التهدئة الموقتة بين إسرائيل وحماس "تؤتي ثمارها" ويحب أن تستمر.



واشار بلينكن، خلال اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب، إل أننا "شهدنا خلال الأسبوع الماضي تطورات إيجابية للغاية فيما يتعلق بعودة الرهائن والتئام شملهم مع عائلاتهم".



وقال: "كما تمكنت التهدئة من زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الأبرياء في غزة والذين هم في أمس الحاجة لها، إذاً العملية تؤتي ثمارها ومن المهم أن تستمر ونأمل ذلك".