مفاوضات لترسيم الحدود بين ارمينيا واذربيجان

أعلنت يريفان أنّ أرمينيا وأذربيجان استأنفتا المباحثات، في شأن ترسيم حدودهما المشتركة، في وقت تشهد فيه مفاوضات السلام تعثرًا، بين هذين البلدين، في القوقاز.



وصرح المتحدث باسم رئيس اللجنة الأرمنية آني بابايان، لوكالة "فرانس برس" أنّ اللجان الأرمنية والأذربيجانية المعنية بترسيم الحدود بدأتا الجولة الخامسة من المحادثات.



وقال بابايان إنّ هذه اللجان يرأسها على التوالي نائب رئيس الوزراء الأرمني مهير غريغوريان ونظيره الأذربيجاني شاهين مصطفاييف.