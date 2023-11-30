هل يكون 2023 أكثر الأعوام حرًا مع تحطيم مستويات قياسية؟

توقعت الأمم المتحدة أن يكون العام 2023 أكثر السنوات حرًا مع تسجيله سلسلة من المستويات القياسية تبرز الحاجة الملحة إلى التحرك لمكافحة الاضطرابات المُناخية.



وقال المدير العام للمنظمة الدولية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس: "بلغت غازات الدفيئة مستويات قياسية. درجات الحرارة تحطم المستويات القياسية. ومستوى مياه البحر عند مستوى قياسي أيضا ولم تكن مساحة الأطواف الجليدية، في انتاركتيكا يومًا بهذا الضعف."