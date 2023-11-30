وصول رئيس مجلس الوزراء السوري إلى الإمارات للمشارك في القمة العالمية للعمل المناخي

وصل رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس ظهر اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يترأس وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في القمة العالمية للعمل المناخي، وذلك ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop28.



وكان في استقباله والوفد المرافق في مطار دبي الوزير أنور قرقاش المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس البعثة الدبلوماسية السورية في الإمارات، والقنصل العام في دبي.