زيلينسكي يزور منطقة خاركيف قرب خط الجبهة

توجه الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، إلى قرب خط الجبهة، في منطقة خاركيف، حيث زار مركز قيادة قرب كوبيانسك، وفق ما أفادت الرئاسة الأوكرانية.



وقالت الرئاسة، في رسالة على تطبيق تلغرام: "المقاتلون في قيادة كوبيانسك يحمون الحياة الهادئة للأوكرانيين."



وتنفذ القوات الروسية، منذ أشهر عديدة، هجومًا، في هذه المنطقة، من دون تحقيق تقدم يذكر.

