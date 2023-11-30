حماس تتبنى هجوم القدس وتدعو إلى التصعيد

أعلنت حركة "حماس" تبنيها هجوم إطلاق النار، في القدس، الذي أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.ودعت إلى التّصعيد.وقالت الحركة، في بيان: "نزف شهيدينا القساميين مراد وإبراهيم النمر، منفذًا العملية الفدائية، صباح اليوم، في مستوطنة راموت، في القدس المحتلة والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين."وأضافت: "على المحتل أن يتحسّس رأسه، في كل مدينة وقرية وشارع وزقاق، فأبطالنا مستنفرون للثأر."