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رئيس الوزراء الإسبانيّ: الإعتراف بالدولة الفلسطينية في مصلحة أوروبا

أخبار دولية
2023-11-30 | 07:07
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رئيس الوزراء الإسبانيّ: الإعتراف بالدولة الفلسطينية في مصلحة أوروبا
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رئيس الوزراء الإسبانيّ: الإعتراف بالدولة الفلسطينية في مصلحة أوروبا

اعتبر رئيس الوزراء الإسبانيّ بيدرو سانشيز، أنّه من مصلحة الإتحاد الأوروبيّ الإعتراف بالدولة الفلسطينية.

ورأى أنّها خطوة ضرورية لوضع حد للصراع الإسرائيليّ - الفلسطينيّ ولأجل استقرار المِنطقة.
     
وأكد رئيس الحكومة الإشتراكيّ، في مقابلة مع محطة "آر إي تي في" العامة وجوب إيجاد حل سياسيّ لإنهاء هذه الأزمة و"هذا الحل يتضمن الإعتراف بالدولة الفلسطينية."
     
وأوضح أن هذا الاعتراف "هو في مصلحة أوروبا لسبب أخلاقيّ، لأنّ ما نراه، في غزة، غير مقبول".

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