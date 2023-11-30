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بلينكن لنتانياهو: من الضروري حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة إذا ما استؤنف القتال
أخبار دولية
2023-11-30 | 08:14
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بلينكن لنتانياهو: من الضروري حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة إذا ما استؤنف القتال
بلينكن لنتانياهو: من الضروري حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة إذا ما استؤنف القتال
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أنه "من الضروري" حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة مع قرب انتهاء التهدئة.
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن "بلينكن شدد خلال اجتماعه مع نتانياهو على ضرورة مراعاة الإحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين في جنوب القطاع قبل أي عملية عسكرية هناك". وأضاف ميلر أن "بلينكن حث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".
أخبار دولية
أنتوني بلينكن
بنيامين نتانياهو
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