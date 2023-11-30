إسرائيل تستدعي سفيرتها في مدريد للتشاور بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بشأن غزة

إسرائيل تستدعي سفيرتها في مدريد للتشاور بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بشأن غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي الخميس إستدعاء سفيرة بلاده لدى مدريد بسبب "التصريحات" المشينة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والتي شكك من خلالها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



ونشر وزير الخارجية إيلي كوهين عبر حسابه على منصة إكس أنه "بسبب التصريحات المشينة لرئيس الوزراء الإسباني الذي كرر مرة أخرى إدعاءات لا أساس لها من الصحة، قررت إسرائيل إستدعاء السفيرة الإسرائيلي لدى إسبانيا مجددًا إلى القدس للتشاور".