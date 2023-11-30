الجيش الإسرائيلي يؤكد تسليم رهينتين إسرائيليتين للصليب الأحمر في قطاع غزة

أكد الجيش الإسرائيلي الخميس تسليم رهينتين إسرائيليتين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة بعد تمديد الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس ليوم واحد.



وقال الجيش في بيان إن الرهينتين "في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية" مشيرا إلى أنه "من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة تسليم المزيد من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر".

