إسرائيل تؤكد تسلم الجيش الرهينتين المفرج عنهما من قطاع غزة

أكد الجيش الإسرائيلي الخميس تسلمه رهينتين أفرج عنهما من قطاع غزة عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي.وقال الجيش إنه من المتوقع تسلم الصليب الأحمر مزيدًا من الرهائن الإسرائيليين في الساعات القليلة المقبلة.وأشار مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى أن الرهينتين اللتين تم تسلمهما هما ميا شيم (21 عامًا) التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية وعاميت سوسانا (40 عامًا).