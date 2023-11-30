البرازيل تتلقى دعوة للانضمام الى تحالف أوبك+ العام المقبل

مصدران لـ"فرانس برس": من المتوقع أن تقبل البرازيل الدعوة

تلقت البرازيل، إحدى أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم، دعوة للانضمام الى "أوبك بلاس" اعتبارا من السنة المقبلة، وفق ما أفاد مصدران مقربان من التحالف وكالة فرانس برس الخميس.



وأكد المصدران أنه من المتوقع أن تقبل البرازيل الدعوة، وذلك في أعقاب مشاركتهما الخميس في الاجتماع الوزاري للتحالف الذي يضم الدول الـ13 المنضوية ضمن منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وأبرزها السعودية، و10 دول منتجة شريكة لها أبرزها روسيا.