ماكرون يبدي "فرحة كبيرة" لإطلاق اسرائيلية فرنسية كانت محتجزة في غزة

ماكرون: فرنسا تبذل جهودا لإطلاق جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، بإطلاق الرهينة الإسرائيلية الفرنسية ميا شيم التي كانت محتجزة لدى حركة حماس في غزة، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا لإطلاق جميع الرهائن المتبقين في القطاع.



وكتب ماكرون عبر منصة إكس أن إطلاق شيم (21 عاما) كان "فرحة كبيرة أتقاسمها مع عائلتها وكل الشعب الفرنسي".



وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق تسلّمه رهينتين أفرج عنهما من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بينما أوضح مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أن الرهينتين هما ميا شيم والإسرائيلية عاميت سوسانا (40 عاما).