بلينكن تسلم من عباس ملفًا حول جرائم الإحتلال في غزة والضفة والقدس

بلينكن تسلم من عباس ملفًا حول جرائم الإحتلال في غزة والضفة والقدس

تسلم بلينكن الذي انتقل من تل أبيب إلى رام الله من الرئيس محمود عباس ملفًا حول جرائم الإحتلال في غزة والضفة والقدس، وسمع منه تأكيدًا على ضرورة تثبيت وقف النار وصولاً إلى وقف الحرب.



وكان بلينكن أعلن من إسرائيل أن الهدنة الإنسانية الموقتة في غزة حققت نتائج، وأن بلاده تأمل في استمرارها.