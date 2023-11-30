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البيت الأبيض يعتبر وفاة كيسنجر خسارة هائلة
أخبار دولية
2023-11-30 | 14:19
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البيت الأبيض يعتبر وفاة كيسنجر خسارة هائلة
البيت الأبيض يعتبر وفاة كيسنجر خسارة هائلة
إعتبر البيت الأبيض الخميس أن وفاة وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر عن 100 عام يعد "خسارة هائلة".
وقال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين: "بصرف النظر عما إذا كانت وجهات نظرك تتطابق معه بشأن كل مسألة، لكن مما لا شك فيه أنه ساهم في رسم قرارات السياسة الخارجية على مدى عقود، وبالتأكيد كان له تأثير على دور الولايات المتحدة في العالم".
أخبار دولية
البيت الأبيض
هنري كيسنجر
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