الرئيس الإسرائيلي يبحث مع نظيره الإماراتي مسألة الرهائن على هامش مؤتمر كوب28 في دبي

الرئيس الإسرائيلي يبحث مع نظيره الإماراتي مسألة الرهائن على هامش مؤتمر كوب28 في دبي

إلتقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" الخميس في الإمارات، في إطار تحركات دبلوماسية ترمي إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.



وتأتي زيارته إلى الإمارات بعد ثمانية أسابيع من إندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس وتتزامن مع تمديد الهدنة السارية بينهما ليوم إضافي بعدما دامت ستة أيام وكان يفترض أن تنتهي مفاعيلها صباح الخميس، في ظل مفاوضات حثيثة للإفراج عن المزيد من الرهائن.



وقال المكتب الإعلامي للرئيس في بيان إن "هرتسوغ شدد خلال لقائه الشيخ محمد بن زايد على ضرورة التحرك بأي طريقة ممكنة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى تنظيم حماس الإرهابي القاتل".



وأضاف البيان أن "هرتسوغ ناشد نظيره الإماراتي إستخدام ثقله السياسي الكامل لتسريع عودة الرهائن إلى وطنهم".