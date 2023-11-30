البيت الأبيض يدين "الهجوم الإرهابي" في القدس

البيت الأبيض يدين "الهجوم الإرهابي" في القدس

دان البيت الأبيض الخميس "الهجوم الإرهابي" الذي خلف ثلاثة قتلى في القدس وتبنته حركة حماس الفلسطينية، بحسب ما أعلن المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي.



وقال جون كيربي للصحافيين: "نحن بالطبع ندين هذا الهجوم الإرهابي، وهذا العنف الشنيع"، مضيفًا أن "هذا الهجوم يشكل مثالًا جديدًا على التهديد الذي تشكله حماس على الشعب الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية".