المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يزور إسرائيل

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يزور إسرائيل

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس أن المدعي العام كريم خان توجه إلى إسرائيل "بناءً على طلب ودعوة" من ناجين وعائلات ضحايا هجوم حماس الذي وقع في السابع من تشرين الأول.



وأوضحت المحكمة عبر منصة إكس أن الزيارة "ليست ذات طبيعة تحقيقية"، لكنها "تمثل فرصة مهمة للتعبير عن التعاطف مع جميع الضحايا وبدء حوار".



ومن المقرر أن يزور خان أيضًا رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث يلتقي مسؤولين فلسطينيين كبار، وفق المحكمة.