بلينكن يشيد بكيسنجر الذي ساهم بـ"تشكيل التاريخ"

بلينكن يشيد بكيسنجر الذي ساهم بـ"تشكيل التاريخ"

أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس بـ"العقل الإستراتيجي" لهنري كيسنجر، قائلًا إن قلة ساهموا في تشكيل التاريخ كما فعل سلفه الذي رحل عن مئة عام.



وأشار بلينكن خلال زيارته تل أبيب وإلى جانبه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى أن "كيسنجر كان سخيًا بشكل إستثنائي بحكمته ونصائحه."



وقال: "قلة من الناس كانوا طلابًا أفضل للتاريخ، بل إن عددًا أقل فعلوا أكثر لتشكيل التاريخ من هنري كيسنجر".



وفي بيان صدر في وقت لاحق، لفت بلينكن إلى أن كيسنجر غالبًا ما كان يقدم له النصح، بما في ذلك خلال رحلة قام بها في وقت سابق من هذا العام إلى الصين التي زارها كيسنجر عام 1971 محدثًا تغييرًا في مسار الحرب الباردة.