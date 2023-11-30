بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة

بلينكن يدعو الى تمديد الهدنة في غزة "ليوم ثامن وأكثر"

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، إسرائيل بضمان إقامة مناطق "آمنة" للمدنيين الفلسطينيين قبل استئناف "العمليات العسكرية الكبيرة" في قطاع غزة.



وشدد بلينكن خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب على وجوب أن تضع إسرائيل "موضع التنفيذ خططا لحماية المدنيين تساهم في التقليل بشكل إضافي من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء"، مؤكدا أن ذلك "يشمل بوضوح ودقة تخصيص مناطق وأماكن في جنوب ووسط قطاع غزة، حيث يمكنهم أن يكونوا آمنين وبعيدا من مرمى النيران".

كذلك، بلينكن الى تمديد إضافي للهدنة الموقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي من المقرر أن تنتهي صباح الجمعة متمّة بذلك يومها السابع.



وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب: "من الواضح أننا نريد لهذا المسار أن يمضي قدما... نريد يوما ثامنا وأكثر".