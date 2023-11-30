الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة
أخبار دولية
2023-11-30 | 16:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة
0
min
بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة
بلينكن يدعو الى تمديد الهدنة في غزة "ليوم ثامن وأكثر"
طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، إسرائيل بضمان إقامة مناطق "آمنة" للمدنيين الفلسطينيين قبل استئناف "العمليات العسكرية الكبيرة" في قطاع غزة.
وشدد بلينكن خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب على وجوب أن تضع إسرائيل "موضع التنفيذ خططا لحماية المدنيين تساهم في التقليل بشكل إضافي من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء"، مؤكدا أن ذلك "يشمل بوضوح ودقة تخصيص مناطق وأماكن في جنوب ووسط قطاع غزة، حيث يمكنهم أن يكونوا آمنين وبعيدا من مرمى النيران".
كذلك، بلينكن الى تمديد إضافي للهدنة الموقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي من المقرر أن تنتهي صباح الجمعة متمّة بذلك يومها السابع.
وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب: "من الواضح أننا نريد لهذا المسار أن يمضي قدما... نريد يوما ثامنا وأكثر".
أخبار دولية
بلينكن
إسرائيل
غزة
الهدنة
التالي
مفاوضات لترسيم الحدود بين ارمينيا واذربيجان
بلينكن من تل أبيب: التهدئة بين إسرائيل وحماس "تؤتي ثمارها" ويجب أن تستمر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-29
بلينكن: سنركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة في غزة لتوصيل مزيد من المساعدات وسنناقش مع إسرائيل كيفية تحقيق أهدافها لمنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر
آخر الأخبار
2023-11-29
بلينكن: سنركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة في غزة لتوصيل مزيد من المساعدات وسنناقش مع إسرائيل كيفية تحقيق أهدافها لمنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر
0
آخر الأخبار
04:47
وزير الخارجية الإسرائيلي: أبلغت بلينكن استعدادنا لمواصلة القتال حتى القضاء على حماس في غزة وعودة المختطفين
آخر الأخبار
04:47
وزير الخارجية الإسرائيلي: أبلغت بلينكن استعدادنا لمواصلة القتال حتى القضاء على حماس في غزة وعودة المختطفين
0
آخر الأخبار
2023-11-29
بلينكن يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
2023-11-29
بلينكن يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية
0
أخبار دولية
2023-11-29
بلينكن يعلن أنه سيركز خلال زيارته إسرائيل على تمديد الهدنة
أخبار دولية
2023-11-29
بلينكن يعلن أنه سيركز خلال زيارته إسرائيل على تمديد الهدنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:17
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عودة ست رهائن أفرج عنهم في غزة إلى إسرائيل
أخبار دولية
17:17
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عودة ست رهائن أفرج عنهم في غزة إلى إسرائيل
0
أخبار دولية
17:10
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة
أخبار دولية
17:10
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة
0
أخبار دولية
17:06
قطر: الإفراج عن 8 رهائن في غزة بينهم حملة جنسية مزدوجة مكسيكية وروسية وأورغوانية
أخبار دولية
17:06
قطر: الإفراج عن 8 رهائن في غزة بينهم حملة جنسية مزدوجة مكسيكية وروسية وأورغوانية
0
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-29
"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟
فنّ
2023-11-29
"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟
0
منوعات
06:00
"سمع أصواتاً في رأسه"... طالب جامعي يتخلّص من عائلته وهذا ما فعله!
منوعات
06:00
"سمع أصواتاً في رأسه"... طالب جامعي يتخلّص من عائلته وهذا ما فعله!
0
فنّ
06:07
"في الحياة متّسع للأحلام"... هيفاء وهبي نجمة بإيجابيتها
فنّ
06:07
"في الحياة متّسع للأحلام"... هيفاء وهبي نجمة بإيجابيتها
0
آخر الأخبار
07:50
نتنياهو لوزير الخارجية الأميركي: تعهدت بالقضاء على حماس ولن يوقفنا أي شيء
آخر الأخبار
07:50
نتنياهو لوزير الخارجية الأميركي: تعهدت بالقضاء على حماس ولن يوقفنا أي شيء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:10
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة
أخبار دولية
17:10
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة
0
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
0
أخبار دولية
16:54
جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس
أخبار دولية
16:54
جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس
0
أخبار دولية
16:30
بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة
أخبار دولية
16:30
بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:44
رحيل عملاق الدبلوماسية الأميركية عن مئة عام من المفاوضات المكوكية
تقارير نشرة الاخبار
15:44
رحيل عملاق الدبلوماسية الأميركية عن مئة عام من المفاوضات المكوكية
0
أخبار لبنان
15:14
معوض للـLBCI: أي تعيين للحكومة بغياب رئيس الجمهورية مرفوض وغير دستوري... والموازنة تشكل مؤامرة كبرى على اللبنانيين
أخبار لبنان
15:14
معوض للـLBCI: أي تعيين للحكومة بغياب رئيس الجمهورية مرفوض وغير دستوري... والموازنة تشكل مؤامرة كبرى على اللبنانيين
0
رياضة
14:00
نادي مانشستر يونايتد يواجه شبح الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا
رياضة
14:00
نادي مانشستر يونايتد يواجه شبح الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
سلسلة حفلات غنائية وموسيقية ضمن مهرجانات بيروت ترنم... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
سلسلة حفلات غنائية وموسيقية ضمن مهرجانات بيروت ترنم... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الإمارات تستلم شعلة المناخ من مصر والمؤتمر ينجز في يومه الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الإمارات تستلم شعلة المناخ من مصر والمؤتمر ينجز في يومه الأول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
03:02
خلال رحلة جوية... مارست مع رجل غريب الجنس الفموي "بالإكراه" أمام أطفال وطاقم الطائرة (فيديو)
منوعات
03:02
خلال رحلة جوية... مارست مع رجل غريب الجنس الفموي "بالإكراه" أمام أطفال وطاقم الطائرة (فيديو)
2
فنّ
06:16
ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)
فنّ
06:16
ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)
3
منوعات
12:49
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
منوعات
12:49
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
4
خبر عاجل
13:53
معلومات للـLBCI: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر
خبر عاجل
13:53
معلومات للـLBCI: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر
5
فنّ
06:13
بقلب خاشع وغطاء على الرأس... مايا دياب تطلّ من داخل جامع الشيخ زايد (صور)
فنّ
06:13
بقلب خاشع وغطاء على الرأس... مايا دياب تطلّ من داخل جامع الشيخ زايد (صور)
6
منوعات
11:58
"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!
منوعات
11:58
"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!
7
منوعات
10:52
في جنازة تاجر مخدرات مقتول... راقصة عارية الصدر رقصت على النعش ونثرت رماده على جسمها! (صورة)
منوعات
10:52
في جنازة تاجر مخدرات مقتول... راقصة عارية الصدر رقصت على النعش ونثرت رماده على جسمها! (صورة)
8
خبر عاجل
06:52
لودريان التقى في قصر الصنوبر النواب وضاح الصادق ومارك ضو وميشال دويهي كما التقى وفد من كتلة تجدد ضم النائب فؤاد مخزومي والنائب ميشال معوض
خبر عاجل
06:52
لودريان التقى في قصر الصنوبر النواب وضاح الصادق ومارك ضو وميشال دويهي كما التقى وفد من كتلة تجدد ضم النائب فؤاد مخزومي والنائب ميشال معوض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More