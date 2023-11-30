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o
متن
18
o
كسروان
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o
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جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس
أخبار دولية
2023-11-30 | 16:54
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جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس
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جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس
أكد منسق مجلسِ الأمنِ القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أنّ بلاده ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس.
أخبار دولية
جون كيربي
الولايات المتحدة
إسرائيل
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