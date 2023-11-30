جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس

أكد منسق مجلسِ الأمنِ القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أنّ بلاده ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس.