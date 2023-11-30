كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو

عرضت كتائب القسام، رسالة صوتية وجهها الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحتجز الاسرائيليّ "Yarden Bibas" الذي قالت القسام إن طائرات الجيشِ الاسرائيلي قتلت زوجته وطفليه، الذين كانوا أسرى لدى حماس أيضاً.