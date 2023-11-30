المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة

طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في قطاع غزة.



وقال: "ادعاءات حماس بشأن مقتل عائلة الاسير الاسرائيليّ "Yarden Bibas" غير مؤكدة حتى الآن".